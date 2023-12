Dopo una sconfitta le cui proporzioni non rendono merito all’evidente predominio espresso dall’Atalanta sul piano del gioco e che in parte celano i tantissimi demeriti deldi questa inizio di stagione. Lasciando che fosse Stefano Pioli, sempre più nelle vesti di parafulmine ed unico responsabile, a metterci la faccia e provare a giustificare - peraltro con argomentazioni rivedibili - un ko che è pesante tanto nella forma quanto nella sostanza.(considerati poi i valori espressi dalle rivali), vincendo a Newcastle e sperando che il Dortmund già qualificato faccia altrettanto contro il PSG. Tutto questo- finanziato in gran parte dalla cessione di Tonali - e rivoluzionato l’organico in base alle desiderata dell’allenatore.attraverso uno dei primi quattro posti in campionato - del resto Pioli inizia a sottolinearlo sempre con maggiore insistenza nelle sue interviste, pur discostandosi dall’idea suggerita dal presidente Scaroni che basti così -(a parte Scaroni, appunto)- E’ bene rammentare che l’estate passata non abbia portato in dote solamente una rivoluzione sotto l’aspetto tecnico e dei calciatori, ma anche sul fronte dirigenziale.assumendo la piena responsabilità di rappresentare la proprietà di Redbird sia sul fronte finanziario-manageriale che sotto quello sportivo, pur facendosi affiancare dalla figura dell’ex capo dell’area scouting Geoffrey Moncada per operare sul mercato. Bene,sin qui dal Milan tra campionato e Champions - alcune difficili da digerire come l’1-5 nel derby, il ko casalingo con l’Udinese o il tracollo contro il Borussia Dortmund -, nella recente intervista bomba a Repubblica,. Già, quel Maldini che nel bene o nel male non si è mai sottratto al compito di metterci la faccia per il ruolo di direttore tecnico che rivestiva (e per quello che rappresenta in quanto Maldini)., a dispetto di obiettivi che sfumano l’uno dopo l’altro, di prestazioni sempre più uguali l’una all’altra, di una catena di infortuni che continua a non essere debitamente spiegata. Confermato perché, sempre informalmente, viene fatta trapelare la perplessità circa i nomi dei possibili sostituti che potrebbero subentrare per provare a correggere la rotta di una squadra alla deriva. E probabilmente - ma in questo caso, comprensibilmente, nessuno si azzarda a sostenerlo - perchéMa qui deduciamo ed entriamo nel campo della nostra immaginazione. Pensieri, riflessioni, ben lontani da quella grandeur alla quale certe società dovrebbero essere abituate.. Si preferisce il silenzio, che sa di rassegnazione e forse di accettazione.