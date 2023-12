Stefano, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l'Queste le sue dichiarazioni:"Sembrava che l'inerzia fosse dalla nostra parte, riprendendo il risultato per due volte. Poi l'inferiorità numerica ti crea dei problemi, bisogna essere più lucidi, anche nelle scelte difensive, abbiamo commesso diversi errori"."Quando si prendono 3 gol vuol dire che non hai lavorato bene di squadra. Eravamo in posizione ma non siamo stati attenti sia sul primo sia sul secondo gol. Poi ci siamo rimessi apposto giocando una partita giusta con energia e qualità. Non ci si può attaccare all'inferiorità, ma è una partita da cui bisognava uscire con un risultato positivo"."Le assenze ci sono, ma la partita l'abbiamo giocata, soprattutto nel primo tempo. Poi qualche ingenuità c'è stata e in queste partite pesano"."Fosse finita 2-2 c'erano tante cose positive, ma è chiaro che volevamo un risultato diverso per dare continuità alle vittorie. Dobbiamo fare valutazioni profonde, perché eravamo dentro la partita. Dobbiamo migliorare velocemente"."Credo che possano giocare insieme. Poi è chiaro che bisogna modificare il centrocampo e gli esterni. Vedremo, adesso ci concentriamo sull'Europa. Sarà difficile perché abbiamo solo un risultato a disposizione"."E' chiaro che volevamo trovare la continuità. I primi 4 posti sono il nostro obiettivo, ma in questo momento dobbiamo fare molto di più""Dovrebbe stare bene, oggi si è allenato bene e domani sarà con la squadra. Saranno fondamentali i prossimi giorni"."So che i risultati non corrispondono alle aspettative. Io posso solo concentrarmi sulla squadra, cercare di dare consigli migliori e motivazioni migliori".