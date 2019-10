Il mercato è sempre pieno di sorprese. Di idee, di intuizioni e di qualche rimpianto., un intoccabile che garantisce qualità e colpi fuori dal comune. Eppure,. Un'idea che Maldini, Boban e Massara hanno portato avanti nei colloqui continui con il Real Madrid, più di una missione in Spagna ha aiutato a impostare l'operazione Theo Hernandez ma non solo.COSA E' SUCCESSO - C'è di più:, la destinazione era gradita, l'opportunità di provare la Serie A lo stimolava non poco. Il problema? La formula del trasferimento che ha bloccato tutto sul nascere:, il Milan non ha mai ragionato su questo genere di operazioni per ordine di Elliott durante tutta l'estate di mercato e così Ceballos è diventato un desiderio irraggiungibile nel giro di pochi giorni. Nonostante il sì del ragazzo, ma. Scelte dall'alto, il mercato va anche così.