Dalla Spagna (As) e dall'Inghilterra (Daily Mail) arrivano conferme circa la volontà di riportare a casa, al termine della stagione, Dani Ceballos, al termine del prestito all'Arsenal. Niente cessione a titolo definitivo ai Gunners quindi per il 23enne spagnolo. E speranze rinnovate anche per quei club che nell'estate scorsa si erano interessate al giocatore. In Italia, in primis, il Milan.