Dani Ceballos parla del proprio futuro. Il centrocampista spagnolo del Real Madrid ha dichiarato al quotidiano Marca: "Non ho avuto contatti con il club per trattare il rinnovo del contratto. Intanto altri club si sono avvicinati a me, ma io penso soltanto al presente. Voglio restare qui, meritandomi il nuovo contratto. Ma ho bisogno di giocare, altrimenti ringrazio tutti e vado via".