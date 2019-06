Dani Ceballos, giocatore del Real Madrid e stella della Nazionale spagnola U21, è stato protagonista della sfida di domenica sera contro l'Italia. Nella giornata di ieri, invece, al giocatore sono state attribuite frasi contro Zinedine Zidane, suo allenatore con i Blancos. In merito a queste voci, Ceballos ha affidato a Twitter il suo pensiero: "Voglio comunicare, dopo alcune informazioni pubblicate da media che non voglio nemmeno nominare, che in nessun momento è stata resa pubblica una mia conversazione con qualche membro dello staff del Real Madrid. Nego in tutti i modi le dichiarazioni che mi sono state attribuite. Credo che sia poco professionale e fuori luogo la pubblicazione di queste notizie false. Inoltre, continuiamo a lavorare per un torneo internazionale importante come l'Europeo U21 con la Spagna".