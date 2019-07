Il mercato del nuovo millennio si gioca anche e soprattutto sui social, con i calciatori che diventano spesso protagonisti delle notizie. E un indizio sul proprio futuro può averlo dato Dani Ceballos, grande sogno di mercato del Milan, che ha postato sul proprio profilo Instagram una storia nella quale si trova all'interno di una tipica cabine telefonica inglese (anche se il giocatore si trova in Florida). Il riferimento, ovviamente, è al Tottenham, squadra londinese che da tempo corteggia lo spagnolo.



INDIZIO - La foto ritrae il giocatore intento a parlare al telefono, con accanto diverse emojoy riflessive. Un segnale che non fa felice il Milan, perché il tema inglese dell'immagine è piuttosto evidente. I rossoneri comunque restano alla finestra, in attesa di capire se, effettivamente, l'indizio social fornito proprio da Ceballos si concretizzerà in un fatto, o se si risolverà in una bolla di sapone.



LE RICHIESTE - Il Real Madrid, intanto, non ha intenzione di fare sconti. La richiesta è di circa 40 milioni di euro, con l'ipotesi prestito che non è particolarmente gradita ai Blancos, alla ricerca di fondi per finanziare l'ultimo grande colpo di mercato. Difficile, per non dire impossibile, che il Milan possa avvicinarsi a queste condizioni; discorso diverso, invece, per il Tottenham, che ha una potenza economica decisamente superiore al momento. Intanto Ceballos aspetta, strizzando l'occhio all'Inghilterra e a Londra. Direttamente da una cabina telefonica o, meglio, da Instagram, con il mercato sempre più governato dalle leggi dei social...