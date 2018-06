Marco Cecchinato conquista un risultato storico per il tennis italiano: dopo aver battuto Novak Djokovic ottiene la semifinale del Roland Garros quarant'anni dopo Barazzutti.



NELLA STORIA DOPO BARAZZUTTI - Nei quarti del Roland Garros l'azzurro ha piegato il serbo per tre set a uno (6-3, 7-6, 1-6, 7-6), dopo un'incredibile battaglia culminata in un tie break pazzesco, finito 13-11 in seguito a tre match point annullati a Cecchinato e tre set point sprecati dal serbo. Il siciliano è il primo italiano a raggiungere la semifinale Slam dopo 40 anni, l'ultimo era stato Corrado Barazzutti, al Roland Garros 1978, quando perse 6-0 6-1 6-0 contro Bjorn Borg.



RIVINCITA E CONSACRAZIONE - Rivincita e consacrazione per il classe '92, tifosissimo del Milan: nel 2016 aveva rimediato 18 mesi di squalifica e 40.000 euro di ammenda per atti contrari all’integrità del tennis. Ora di lui ci si ricorderà per questa magnifica vittoria sul campo, ad attenderlo in semifinale c'è l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 al mondo.