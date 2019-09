Un amore fraterno, fra due sorelle che si vogliono un gran bene e che condividono e hanno condiviso tanto delle proprie carriere. Il rapporto fra Cecilia e Belen Rodriguez va oltre la semplice parentela, le due sono complici e la testimonianza, ancora una volta, è arrivata dai social network dove le due sono sempre attivissime. Questa volta è stata la sorella più piccola, Cecilia, a postare una foto in cui le due si baciano in bocca per festeggiare il compleanno di Belen accompagnata dalla descrizione: "A te che sei un pezzo di me, auguro tutte le cose più belle di questo mondo! Te amo hermanita, con todo mi corazón".



