Il presidente della Uefa, Aleksandr Ceferin, ha rilasciato una nuova intervista a Der Spiegel in Germania attaccando nuovamente e pesantemente Juventus, Real Madrid e Barcellona che continunano a portare avanti il progetto Superlega.



SE LASCIASSERO SARI CONTENTO - "Non mi dispiacerebbe se se ne andassero dalla Uefa. È molto divertente che vogliano creare una nuova competizione e allo stesso tempo vogliano giocare in Champions League quest'anno".



INCOMPETENTI - "Questi signori hanno cercato di uccidere il calcio, hanno dei manager semplicemente incompetenti".



FLORENTINO PEREZ - "Florentino Perez si lamenta e dice che il club può sopravvivere solo con una Superlega e poi provare a ingaggiare Kylian Mbappé per 180 milioni di euro"



MONDIALI OGNI DUE ANNI - "Semplicemente p​ossiamo decidere di non partecipare. Per quanto mi riguarda potranno andarci i sudamericani. A me non è stato comunicato nulla, non c'è stata nessuna telefonata, non ho ricevuto lettere o altro. L'ho solo letto sui media".



TERZO MANDATO - "Terzo mandato? ​Sì, mi piace questo lavoro, anche se è più stressante di quanto pensassi. Io però amo il calcio e in questo momento la mia vita è semplicemente fantastica".