Scontro per la Superlega: ricorsi e dispetti, la guerra di Ceferin non è ancora finita. La Repubblica in edicola oggi svela un retroscena sulla diatriba tra i presidenti di Uefa e Juventus. Andrea Agnelli è infatti stato escluso dalla cena di gala per le Final Four di Nations League, nonostante la semifinale Belgio-Francia e la finale per il terzo posto si giochino allo Stadium di Torino. Lo stesso Agnelli è stato invece invitato dalla Figc per l'altra semifinale Italia-Spagna a San Siro.