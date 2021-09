Uefa, Superlega, Barcellona, Juventus e Real Madrid: soliti protagonisti, solita storia, nuova puntata. E questa volta è la Uefa che fa un passo indietro, cancellando i procedimenti, già sospesi, contro i tre club sopracitati per la vicenda Superlega.



Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Uefa: "A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF, nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta ‘Super League’, la Corte d’Appello UEFA ha dichiarato oggi nullo il procedimento e nullo, come se il procedimento non fosse mai stato aperto".