Zeki Celik sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. L'esterno difensivo del Lille, classe 1997, è da tempo nel mirino dei club italiani, soprattutto Roma e Milan. I giallorossi nell'ultima finestra hanno scelto di acquistare Bryan Reynolds dall'FC Dallas, ma il turco di Bursa non è uscito dai radar. Anzi. Un discorso simile va fatto anche per il Milan. In questo video il retroscena di mercato.