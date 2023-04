Sono trapelate nuove dichiarazioni che promettono di scuotere il mondo del calcio. Le ha pronunciate il presidente del, Massimo, al programma della Rai,, che sta portando avanti una nuova inchiesta sulla Lega calcio.In un'anticipazione diffusa a “Radio Radio lo Sport” dal conduttore Sigfrido, si sente Cellino parlare del suo periodo, ruolo che assunse pro tempore al posto del dimissionario Adriano, nel periodo successivo all’addio di Moggi, Bettega e Giraudo. “Cercavo di tenere la baracca in piedi, stava crollando.Eravamo 6-7 presidenti, sempre riuniti in Lega, a cercare di organizzare il campionato”.“Avevo un contenitore con tutti i dossier:con la trielina. La Finanza tornò e non trovò un c****. E io non c'ero neanche...”.Ranucci ha annunciato che nella prossima puntata di Report, in onda lunedì 17 aprile, si tornerà a parlare di Calciopoli. “Dedicheremo una puntata a Calciopoli partendo da. L’aveva data ad Andrea, l’ha data anche a un nostro inviato e devo dire che ci sono alcune intercettazioni molto interessanti che danno una lettura di quello che è stata Calciopoli, ma fanno anche capire qualcosa in più. Quello che emerge chiaramente è che c’è stata una volontà di unE i protagonisti che abbiamo intervistato ci parlano proprio di incontri finalizzati a questo passaggio di potere, di un accordo politico imprenditoriale per, in qualche modo,