Intervistato da Il Messaggero, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato a lungo della posizione di Sandro Tonali, venduto al Milan nel corso del mercato estivo, ma per cui il numero 1 delle Rondinelle aveva altri progetti e soprattutto offerte differenti come quella dell'Inter.



VOLEVO TENERLO - "Non mi era mai successo di scoprire un giocatore così forte. Avrei voluto trattenerlo, ma purtroppo il sogno si è infranto con la retrocessione e l’incertezza trasmessa dalla pandemia".



PROGRAMMAZIONE - "Dovevo affrontare la programmazione del Brescia senza rifinanziare la società: rivesto la carica di presidente per professione, mentre altri miei colleghi milionari lo fanno per hobby“.



L'INTER HA SBAGLIATO - “L’Inter ha sbagliato il modo di agire. Marotta lo voleva e Conte lo adora. I club che si affacciavano venivano respinti proprio perché c’era la società nerazzurra. Ma anche il ragazzo voleva conoscere il proprio futuro".



IL MILAN - "Sandro tifa Milan da quando è bambino. L’operazione con loro mi ha fatto doppiamente piacere: ho anche rispettato una società che ha dato valore ai soldi. Maldini ha il dna da Milan e ha tutti i presupposti per diventare un grande dirigente”.