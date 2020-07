L'Inter ha l'accordo con Sandro Tonali, ma il presidente Cellino, sebbene disposto ad accontentare il ragazzo, non vuole farsi prendere per la gola. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, sta dettando le condizioni e c'è ancora distanza fra la richiesta di 50 milioni e la proposta dell'Inter di 35. C'è però l'apertura a un pagamento dilazionato con una formula economica che non appesantisca i conti economici dell'Inter.