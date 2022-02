La decisione è stata presa e comunicata a chi di dovere, ma manca ancora il comunicato ufficiale in merito al passaggio di consegne: il Brescia e nello specifico Massimo Cellino cambiano ancora, con Diego Lopez pronto a rilevare la panchina di Filippo Inzaghi nonostante il terzo posto in classifica nel campionato di Serie B. Queste le dichiarazioni del patron del club lombardo: "In questo momento meno si dice e meglio è, ma diciamo che la distanza tra le nostre vedute era incolmabile. Mi son sentito ultimamente come il presidente di una squadra con giocatori non all'altezza e con risultati positivi attribuiti a delle fortuite coincidenze o alchimie tattiche? Io penso non sia così. E per poterlo scoprire prima che sia troppo tardi nel caso avessi ragione io? Non c'era che una cosa da fare e l'ho fatta dopo tanta sofferenza, sperando che non sia troppo tardi o invano".