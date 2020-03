Il presidente del Brescia, finito in settimana nella bufera per aver chiesto ai componenti degli staff degli ex allenatori Eugenio Corini e Fabio Grosso di presentarsi al centro sportivo nonostante il pericolo di contagio da, ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport. Previsioni decisamente pessimistiche circa la possibilità di riprendere e concludere regolarmente il campionato di Serie A e attacchi diretti ad alcuni dei suoi colleghi.. Da Brescia ricevo continuamente notizie, e sono tutte pazzesche, eppureChiede aiuto solo a se stessa. Altri sono i numeri, non quelli ufficiali, altre le dimensioni. Fosse successo da altre parti sarebbe scoppiata la rivoluzione. Ha un solo desiderio, rimettersi al lavoro, ricominciare a vivere. E mi volete parlare di campionato, di scudetto? Non me ne frega nulla. Ho paura ad uscire di casa, mi sta venendo la depressione".Cellino aggiunge: ". Non si può più giocare quest’anno. Si pensi al prossimo.. Io non credo ai miracoli, ho smesso di farlo tanto tempo fa. Resettiamo. Quante partite si sono giocate? È un terzo del campionato.E non parlo così perché il Brescia è ultimo in classifica. Siamo ultimi perché ce lo meritiamo. Io per primo lo merito. Facciano quello che vogliono. Penso a quelli che perderanno il posto di lavoro, a quelli che stanno morendo… Il calcio è un’azienda che occupa tante persone ma è anche in grado di superare la crisi. Semplicissimo:. È il modo più facile per aggiustare le cose".