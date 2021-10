Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è intervenuto ieri sera ai microfoni di Teletutto ed ha rilasciato dichiarazioni forti, come suo solito, riguardo allo scudetto vinto lo scorso anno dall'Inter: ​"Non è un mistero che Juventus e Inter siano fortemente indebitate. Ecco se penso all'Inter dico che lo scudetto della scorsa stagione non è stato meritato. Lo meritava il Milan, che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. All'Inter invece non hanno pagato gli stipendi".