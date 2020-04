A Tuttosport ha parlato il presidente del Brescia, Massimo Cellino, anche del giovane centrocampista Sandro Tonali che ha attirato l'interesse delle big italiane. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:"A gennaio una squadra importantissima è venuta da me dicendomi che voleva Tonali. Io non ho fatto cifre, ma soltanto una domanda: lo faresti giocare subito titolare in Champions League?"."'Te lo lascerei a Brescia fino a fine stagione'. E allora io gli ho detto: 'Grazie, ma allora me lo tengo io del tutto e ne riparliamo a luglio'"."A febbraio ho ricevuto un'altra richiesta importantissima e non ho detto nulla con Tonali con l'intento di fargli una bella sorpresa a giugno. Il nome della squadra non posso dirlo, tanto purtroppo il Coronavirus ha cambiato tutto"."Non ne farò una questione di prezzo, l'importante è che Tonali scelga con il cuore. E sia solo lui a decidere"."Per Nainggolan, ai tempi del Cagliari, ho rinunciato ai soldi della Juventus perché ero convinto che Radja avesse bisogno del calore di Roma e ho avuto ragione. Tonali è un ragazzo più freddo, del nord. Però dentro è un sentimentale. Ecco perché, siccome sono romantico, mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli. Però difficilmente succederà. lo preferirei che restasse comunque in Italia".