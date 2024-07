Norimberga-Juventus LIVE dalle 17! Le formazioni ufficiali: Di Gregorio e Djalo dal 1'

Prima uscita per la nuova. I bianconeri di scena in Germania contro il Norimberga allenato da Miroslav Klose, ex attaccante di Bayern Monaco, Lazio e nazionale tedesca.Per i bianconeri si tratta della prima delle quattro amichevoli in preparazione all’esordio nella nuova Serie A, fissato per il 19 agosto all’Allianz Stadium contro il Como.Dopo il Norimberga, la Juve sfiderà il Brest, una formazione formata da calciatori di Next Gen e Primavera e infine Atletico Madrid.

