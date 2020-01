Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, sfuma per il Celta Vigo l'acquisto del centrocampista classe '94 Guido Rodriguez dal Club America. Il calciatore argentino va al Betis Siviglia per 4 milioni di euro più bonus. Contratto fino a giugno 2024 per il giocatore. Rodriguez doveva essere per il Celta il sostituto del neo-napoletano Lobotka.