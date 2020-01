Dopo l'aggancio del Real Madrid, vincente col Getafe, ai danni del Barcellona, fermato sul 2-2 dall'Espanyol nel derby catalano, prosegue la 19esima giornata della Liga. Si parte alle 12, con Granada-Maiorca: i padroni di casa sono a metà classifica ma hanno perso 3 delle ultime 4, gli isolani hanno fatto peggio, 4 delle ultime 5. Sfida tra due squadre malate che cercano punti salvezza.



Alle 14 tocca alla quinta della classe, la Real Sociedad, che ospita il Villarreal di Carlos Bacca e non di Pepito Rossi, non tesserato dal Submarino Amarillo: stanno bene, i valenciani, che arrivano da due vittorie consecutive; ma stanno bene anche i baschi, che non perdono da 4 gare. Alle 16, poi, Alaves-Betis, scontro diretto della seconda metà della classifica. Chiude il programma, alle 21, Celta Vigo-Osasuna: i galiziani sono terzultimi, a meno 1 dal quartultimo posto; il club di Pamplona ha 9 punti in più, ma non se la passa maglia, con la vittoria che manca da 3 gare.