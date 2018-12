Stanislav Lobotka, giocatore slovacco in forza al Celta Vigo non ha ancora deciso il suo futuro. Su di lui, oltre al Manchester United si muovono anche Inter e Napoli. La volontà del giocatore, come riportato da fichajes.net è quella di lasciare il club ma solo a fine stagione. Non è da escludere quindi un futuro in Italia per il giocatore del Celta Vigo, per il quale la squadra spagnola, ha imposto una clausola rescissoria di 35 milioni di euro.