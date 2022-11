Luis Campos, ha chiarito la posizione del Celta Vigo in vista del prossimo mercato invernale: “Non sono un grande fan del mercato di gennaio, è un mercato molto difficile e lo uso molto raramente. Il Celta ha preso la decisione di apportare alcune modifiche alla squadra ed erano necessarie per rinfrescare la squadra ed entrare al meglio nell’anno del centenario. È stato un anno complicato a causa del fair play finanziario ma abbiamo cercato di costruire una squadra per il presente ed il futuro. Sono molto contento della rosa che abbiamo costruito. Abbiamo iniziato il campionato molto bene, poi abbiamo avuto un crollo ma ora risaliremo. Andremo sul mercato solo in circostanze particolari. La nostra rosa non è molto lunga ma sono favorevole alle squadre corte. L’unico giocatore sul mercato sarà Denis Suarez”.