Il Celta Vigo si sta caratterizzando in questa stagione per portare alla luce grandi talenti. Primo tra tutti Gabri Veiga che è già un obiettivo diretto di molte delle migliori squadre d'Europa. Ad oggi, anche Hugo Sotelo è sulla buona strada per vivere lo stesso destino, essendo Real Madrid e Barcellona i primi interessati al giovane centrocampista di soli 19 anni. Secondo Fichajes.net, i club più titolati di Spagna sono pronti a mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro.