Ambizioni diverse. La 28^ giornata di Liga comincia con Siviglia-Celta Vigo, un importante match in chiave salvezza ed Europa. Partita fondamentale per il Siviglia che deve proseguire il cammino iniziato con la vittoria per 2-0 sul Cadice, portando così a 4 punti il vantaggio dalla zona retrocessione. Un successo nella serata di oggi, aumenterebbe le chance di salvezza degli andalusi. Celta Vigo che, invece, vuole porre le basi per tornare all’attacco della zona Europa. Il 7° posto, occupato dall’Athletic Bilbao, dista soli 2 punti. Una qualificazione alla prossima edizione della Conference League è altamente alla portata.