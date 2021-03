La nuova stella della League One inglese (campionato di terza serie), si chiama Kyle Joseph, ha diciannove anni e gioca nel Wigan Athletic. L’attaccante e capitano dell’u19 scozzese, esordito in prima squadra a ottobre e da allora ha realizzato 5 gol in 14 partite, di cui tre in una sola volta. La scadenza del suo contratto a giugno 2021 aveva fatto ingolosire il Tottenham, sempre attento ai talenti esplosi nelle serie minori (il caso più eclatante è quello di Dele Alli, prelevato dall’MK Dons). Secondo Football Insider, però, gli Spurs dovranno battere la concorrenza delle due grandi di Scozia, il Celtic e i Rangers.