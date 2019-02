'You traded immortality for mediocrity. Never a Celt, always a fraud.'



Celtic fans' message to Brendan Rodgers https://t.co/GcWcAAszGU pic.twitter.com/ySMfuJjYNF — Match of the Day (@BBCMOTD) 27 febbraio 2019

. Se un paio di settimane fa i Celts erano follemente innamorati dell’allenatore che era riuscito a portare la squadra a raggiungere 69 risultati utili, ora hanno totalmente cambiato idea.negli ultimi tre anni e il primo posto consolidato in questa stagione,. L’addio dell’allenatore ha causato un vero e proprio terremoto in Scozia e i suoi ex supporter non riescono a perdonare il tradimento di quello che per loro era un uomo che ha fatto storia del club.Infatti, proprio ieri durante il match contro l’vinto 2-1 dal Celtic sulle tribune si è manifestata tutta la rabbia che ondeggia tra i supporter del club di Glasgow per l’addio del tecnico. In curva sono apparsi degli striscioni che recitavanoUn messaggio diretto e intransigente che esprime il rammarico dei tifosi nei confronti di quello che credevano essere il loro condottiero.