Ai microfoni della BBC, l'allenatore del Celtic Neil Lennon ha provato a spiegare le sensazioni che stanno provando i suoi giocatori in quarantena da Covid-19: "I miei calciatori si sentono come animali in gabbia. Sono uomini giovani e in forma, sono abituati ad un modo di vivere da reggimento. La loro routine comprende l'allenarsi e il giocare, ma tutto questo è andato. Alcuni di loro cucineranno per se stessi per la prima volta in vita loro".