. È la favola di Rudi Garcia, uscito dal letargo primaverile con i contorni dell'eroe: con il suo Lione ha deciso il destino di Maurizio Sarri ed è stato in grado di incartare il mago Guardiola., avversario mercoledì alle 21.00. E per chi osa guardare un po' più in là, il profumo è quello della rivincita contro il Psg in un'eventuale finale.Rivincita, sì. Come quella di Rudi Garcia, uscito vincitore dal doppio confronto con la Juve. Lui che la Juve l'aveva spesso punzecchiata ai tempi della Roma: un'avventura, quella giallorossa, iniziata nel 2013 e terminata nel gennaio 2016 con l'esonero.. "Come abbiamo battuto la Juve? Il nostro preparatore fisico è italiano - ha spiegato Garcia - abbiamo fatto due mesi di preparazione".Ma i meriti del Lione non finiscono qui. C'è la classe di Aouar, faro del centrocampo e stella anche in chiave mercato. C'è il fosforo di Bruno Guimaraes, tra i migliori allo Stadium. Ci sono la corsa di Caqueret, gli strappi di Cornet e l'impredivibilità di Depay, tornato al top dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Un 3-5-2 che ha messo la museruola alle stelle di Juve e City:. E pensare che, rose alla mano (fonte transfermarkt), la squadra francese vale complessivamente 358,75 milioni. La Juve? 610,20. E il City? Oltre un miliardo. Sorprese e bellezze del calcio. Guai, ora, a chiamare ancora Cenerentola il Lione di Garcia...