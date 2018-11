Come si legge sul Corriere dello Sport, nel post-gara con la Stella Rossa, Mertens è stato festeggiato all'interno dello spogliatoio da parte di tutta la squadra con il proverbiale coro "Cento, cento!" dopo aver raggiunto la quota a tre cifre con la doppietta in Champions. L'attaccante poi ha festeggiato in privato anche con un gruppo ristretto di amici in un noto locale della città.