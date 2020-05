Ciao caro Procuratore,spero di poter essere aiutato.. Unico rimprovero che gli faccio è quello di non avermi aiutato a diventare un calciatore nonostante io abbia delle qualità importanti. Il mio problema è che non so come farmi conoscere al grande pubblico.Gioco nei dilettanti, non sono un ingenuo!e che dovrei cercare un procuratore per fare il grande salto. Altri, però,Insomma io non so come fare e a chi rivolgermi! Cerco procuratore disperatamente...AkiaCiao Akia,ti do una buona notizia:C'è anche una cattiva notizia: se entro 8 mesi dalla firma della procura il tuo procuratore non ti troverà un ingaggio in una società professionistica la procura stessa perderà efficacia! Il salto dall'eccellenza alla Lega Pro, a onor del vero, mi sembra un po' azzardato. Consiglierei un passaggio in Serie D sempre con l'aiuto di un agente perché quest'ultimo potrà comunque aiutarti anche senza la sottoscrizione di un mandato di rappresentanza....tentar non nuoce! Un abbraccio e in bocca al lupo per la tua carriera!