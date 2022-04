L'ex centrocampista della Roma Toninho Cerezo, a margine di un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX in vista del derby di Genova, ha parlato anche della sua esperienza nella Capitale: "Roma è grande, in città ci sono più romanisti, in periferia più laziali. A Genova è diverso: il derby si gioca in ogni quartiere, genoani e sampdoriani sono ovunque, è la partita dei bar, dei ristoranti, dei locali, se ne parla sempre. E devi fare solo una cosa: vincere perché poi ti rompono le scatole. Anche se poi ne giochi due all'anno, è una gara diversa"