Tra i giocatori che hanno deluso in questa stagione c'è sicuramente Pau Lopez, colpevole principale secondo l'ex collega Giovanni Cervone: “I portieri sono tutta un’altra cosa. Quello che ha la Roma non è un portiere. È da un anno che mi tengo dentro tutto, ora basta: ha colpa su entrambi i gol del Napoli ed i problemi non si risolveranno se non arriverà un portiere vero”, ha detto l’ex giallorosso a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Cervone fa anche nome e cognome del possibile sostituto dello spagnolo: “Ho sentito che la Roma cerca Meret: magari! Lui si che è un portiere, cerca continuità, Roma sarebbe la soluzione perfetta per lui”