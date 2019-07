In principio fu il nonno Cesare, sceso per la prima volta in campo con la maglia rossonera il 19 settembre 1954. Quindi, ecco il padre Cesare, al debutto il 20 gennaio 1985. Questa notte, seppure in amichevole, è stato il turno di Daniel: per la terza volta, un membro della famiglia Maldini ha giocato con la prima squadra rossonera.