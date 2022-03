Negli studi di Mediaset Graziano Cesari ha analizzato gli episodi arbitrali di Juventus-Villarreal: “Sul contatto De Ligt-Pau Torres ha ragione, non c’è assolutamente niente. Il primo rigore è un’ingenuità di Rugani. Non va sul pallone, cerca l’anticipo e tocca il ginocchio del giocatore del Villarreal, rigore giusto. Il secondo invece è abnormale per Marciniak, perché si mangia la regola del vantaggio. E’ stato frettoloso, andava assegnato il gol a Danjuma. In generale però non mi è piaciuto, ha fatto più volte ricorso al VAR nelle occasioni importanti”.