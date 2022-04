Nel lessico quotidiano esistono modi di dire che, coniati tantissimi anni fa, appartengono all’interlocuzione comune senza che pochi o nessuno sappia precisamente quale sia la loro origine. Nel calcio uno di questi è certamente lache sta a significare la realizzazione di un gol realizzato all’ultimo secondo dell’ultimo minuto e anche un pelo oltre.- Ebbene questo modo di dire ha un padre biologico il cui ricordo viene custodito da tutti i tifosi anziani e vecchi, ma il cui nome dice nulla alle nuove generazioni.perché senza conoscere la Storia siamo tutto certamente più poveri.- Renato Cesarini, al di là del modo di dire, ebbe la particolarità di essere. Lui era nato a Sinigallia, ma dopo pochi mesi venne portato in Argentina dove praticamente visse per tutta la vita. Allenava il River dove Omar cresceva e stupiva. Tra i due fu subito un legame quasi parentale tant’è che, quando Sivori venne alla Juventus, volle che nel suo contratto ci fosse scritto “Con me viene anche Cesarini”. E così fu.- Per un anno, dunque, la Juventus venne allenata da Parola ma il tecnico personale di Sivori era Cesarini. Dentro e fuori dal campo. Specialmente fuori dove, avendo i due personaggi il medesimo carattere e gli stessi vizi facevano, ma poi si separarono perché quella coppia non era gradita a Boniperti. Cesarini tornò in Argentina e nel 1969, giovanissimo, morì per un’embolia. Sivori chiuse con il pallone.