Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato a Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport, partendo dalla corsa scudetto e dalla necessità di giocare in contemporanea, come chiesto ieri dall'allenatore del Milan Stefano Pioli: ""I numeri dicono questo ma il campionato ogni domenica mette in pista qualcosa di nuovo. I nerazzurri hanno fatto il passo giusto e hanno convinto, giocando davvero bene"."Dybala lo prenderei sempre, lo considero davvero forte. Credo che comunque un centravanti serva, se non sarà Lukaku ne servirà comunque uno nuovo in vista della prossima stagione"."Era già in difficoltà, la pandemia ha fatto ancora peggio. Il calcio è una distrazione per la testa di tutti, oggi le partite sono fondamentali per togliere pensieri"."Non lo so, è un giocatore che promette tantissimo ma ancora non ha fatto il passo in più. Ha i mezzi per fare bene, ha classe e coraggio. Spero che nelle ultime partite possa fare meglio. Dzeko ha fatto bene senza di lui? Correa non è male, è intelligente e crea spazi. Il bosniaco è un grandissimo campione, gli chiediamo la continuità da qui alla fine dell'anno"."Quest'anno ha fatto tantissimo, c'è solo da ringraziare Pioli. Adesso è un momento di stanca, può capitare un periodo così. Adesso vedremo se avrà la forza di tornare a vincere, l'attacco ieri ha fatto male. Abbiamo visto una grande partita in Inghilterra ieri, il ritmo è completamente diverso ed è dovuto alla qualità dei singoli. Sono due sport diversi, le nostre squadre sono in crisi ma non hanno fatto il massimo"."Non credo che la Juve sia fuori dai giochi, purtroppo. Riesce sempre a vincere in qualche modo e le prime tre dovranno fare attenzione ai bianconeri, che non si arrendono mai"."Entrare dentro questo vespaio non è una cosa da fare. Sembrava andasse tutto tranquillo, poi sono sorti problemi. Sesto San giovanni è una zona ottima per uno stadio ma sarebbe brutto per Milano. La necessità di carattere economico c'è, vedremo. Tenere lì un monumento come San Siro sarebbe inutile, non voglio difenderlo ma è ancora valido e quando si entra lì dentro si sente la passione di sempre, un luogo dove sono state scritte pagine incredibili"."Non lo so. Si dovrebbe prestare più attenzione al settore giovanile. I ragazzi devono esprimersi per quelle che sono le proprie qualità, con meno tattica. In questo modo crescerebbe la passione di tutti, non si dovrebbe vedere solo la bravura tattica"."Non conosco abbastanza bene la vicenda ma non penso che possa finire in un dramma. Ci saranno ammende e credo che le società abbiano imparato la lezione. Il calcio costa, non bisogna inventarsi cose per far finta che non costi"."Penso che i designer siano lì apposta, ma chi sceglie è la società, non lo sponsor. Alla fine vengono date indicazioni, ma la scelta finale è dei club, che cercano qualcosa di nuovo. Solitamente la fantasia si usava per la seconda maglia, non per la prima. Ogni tanto c'è la nostalgia dei veri colori. Non dobbiamo togliere punti di riferimento ai giovani, ma rafforzare la loro passione"."È sempre stato così negli ultimi anni, un mercato più vasto è più facile da sfruttare. Dobbiamo lavorare sui settori giovanili"."Ogni tanto lo sento, è sempre vivace, affettuoso e amichevole. Gli auguro di fare molto bene ma non contro l'Inter dopo Pasqua"."Mancano così poche giornate che l'impressione è che nessuno possa più sbagliare. Quello che mi preoccupa sono le partite sulla carta più facili. Spero che l'Inter rimanga concentrata"."Penso di sì, è il migliore in questo momento e il club deve fare di tutto per farlo prolungare"."Si era espressa bene ultimamente, perde tanto in casa ma ieri la Fiorentina ha giocato davvero bene. Non mi aspettavo la sconfitta, penso comunque che sia l'avversario più serio per l'Inter".