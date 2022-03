Lavorare bene con la forza delle idee e le competenze. È questo il segreto di Moreno Zebi, direttore sportivo di un Cesena terzo in classifica nonostante un budget a disposizione certamente inferiore rispetto ad avversari come il Pescara e l’Entella. La valorizzazione di un gioiello come il centrocampista 2004 Berti e i gemelli Shendi ( classe 2003 e nazionali under 20 dell’Albania) non è certo passata inosservata. Ascoli e Spal sono interessate a Zebi in vista della prossima stagione per rilanciare i rispettivi progetti. Ma attenzione anche al Palermo: in caso di passaggio di proprietà il nome di Zebi può scalare posizioni. Futuro tutto da scrivere, si accende il mercato dei direttori sportivi…