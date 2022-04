Il Cesena è una delle più belle realtà del campionato di serie C. Una piazza storica con una tifoseria calda e un progetto portato avanti con conoscenze e idee. Nonostante un budget molto inferiore alle concorrenti, i romagnoli sono lì a lottare per conservare un prezioso terzo posto in chiave play off. Un percorso eccezionale considerando le difficoltà avute prima della pandemia. Con la regia del direttore sportivo Moreno Zebi sono arrivati in prima squadra talenti del settore giovanile: dal centrocampista classe 2004 Berti ( seguito da diversi club di serie A) ai gemelli classe 2003 Sphendi. In bianconero si punta sui giovani, li si fa crescere seguendo un percorso chiaro: basti pensare all’ex Sassuolo Pierini che in bianconero si sta riscattando ( 12 gol da esterno) o al classe 2000 Candela convocato da Nicolato in under 21. Idee chiare centro al campo e dietro la scrivania. Dopo tanti anni il Cesena è tornato un punto di riferimento del calcio italiano.