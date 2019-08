Ultimo test amichevole per il Milan di Giampaolo che, a poco più di una settimana dall'esordio in campionato contro l'Udinese, affronta al Manuzzi il Cesena. Non convocati Reina, Bennacer, Krunic, Laxalt e Leao. Tutti gli occhi saranno puntati su Piatek, ancora a secco in un'estate insolitamente povera di acuti. Lo scorso anno già ad agosto trascinò il Genoa a suon di gol, ben 4 ad esempio in una sola gara (contro il Lecce in Coppa Italia), mentre in questo precampionato è mancato. Previsto, a partita in corso, anche il debutto di Duarte.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



CESENA (3-4-3): Agliardi; Ricci, Brignani, Sabato; Capellini, Rosaia, Franco, Valeri; Borello, Sarao, Russini.



MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek



Segui su calciomercato.com la cronaca testuale della partita