"Stato di insolvenza irreversibile". Il direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna, Rossella Orlandi pone fine alle speranze del Cesena, sull'orlo del fallimento dopo 78 anni di storia.

La Figc ha presentato al Tribunale delle imprese di Bologna la richiesta di commissariare la società romagnola del presidente Giorgio Lugaresi, azzerando la dirigenza attuale e nominando un amministratore straordinario che continui l'attività sgravato dei debiti che resterebbero sul collo dei vecchi amministratori. Oggi si terrà l’udienza.

Domani il Cesena lascerà un posto in Serie B, probabilmente alla Ternana, prima nella griglia dei ripescaggi: chi vorrà dare nuova vita ai bianconeri, dovrà ripartire dai Dilettanti.



Sempre oggi a mezzogiorno c'è l'Assemblea della Lega serie B per assegnare i diritti tv delle partite in diretta pay per view nel triennio 2018-2021. Si profila una sfida tra Perform e Sky, dopo che avevano partecipato alle trattative private anche Eleven, Eurosport, Mediapro e Mediaset. Perform, appunto, è la favorita.

L'altra novità è rappresentata dall'apertura alle emittenti in chiaro. In vendita c'è l'anticipo del venerdì sera, che non sarebbe in esclusiva assoluta ma si vedrebbe sia free sia pay. Gli operatori interessati sono Mediaset e Rai che oggi alle 10 incontreranno la Lega per le trattative private sullo specifico pacchetto. L'obiettivo della Lega guidata dal presidente Balata è di incassare dai diritti tv, tra dirette in chiaro e a pagamento, più dei 22,5 milioni annui pagati da Sky nel 2015-2018.