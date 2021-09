Giorno dopo giorno sempre più particolari escono alla luce relativamente alla trattativa per la cessione societaria del Genoa.



Dopo il nome del soggetto interessato all'acquisizione, il fondo statunitense 777 Partners, le date di chiusura dell'operazione, indicate in vari step tra la metà di settembre e quella di ottobre, e il possibile futuro di Enrico Preziosi, che potrebbe restare all'interno della nuova dirigenza pur non avendo più la proprietà del club, ora spunta anche la cifra che l'imprenditore irpino avrebbe richiesto per cedere il Grifone.



Secondo quanto rivela stamane Il Sole 24 Ore, Preziosi valuterebbe il Genoa 150 milioni di euro, debiti compresi. Una somma molto vicina a quella che un paio di anni fa consentì a Rocco Commisso di acquistare la Fiorentina dai fratelli Della Valle.