Arriva ancora una frenata da parte di Enrico Preziosi sulla possibilità che il suo Genoa possa cambiare presto proprietario.



Dopo l'intervento dello scorso lunedì, in cui aveva definito l'offerta d'acquisto della cordata italo-britannica "una chiacchiera da bar", oggi il plenipotenziario rossoblù ribadisce la propria posizione riguardo anche alle altre voci spuntate nel frattempo: "​A oggi non ci sono le basi per trattative serie - ha dichiarato il Joker al Secolo XIX - Vendo il Genoa solo a chi è in grado di dare le stesse garanzie messe sul tavolo da me in questi anni. E se una trattativa è seria non la si fa pubblicamente".



Preziosi ha comunque ribadito la propria volontà di passare la mano non appena ci saranno le condizioni giuste: "Da quando è ripartito il campionato ho sofferto tanto, è stato un inferno ma mi prendo le mie responsabilità. Il club è in vendita ma finché non troverò la persona giusta continuerò a lavorare per rilanciarlo".