“C'è una trattativa e spero che vada in porto, la solidità dell'interlocutore è garantita”: Enrico Preziosi conferma i rumors emersi nei giorni scorsi circa il possibile passaggio di proprietà del Genoa.



Intervenuto in diretta a Telenord il patron rossoblù pur non nominando mai la York Capital ha lasciato intendere che il soggetto interessato al Grifone sia proprio il fondo americano: "Come sapete in una trattativa seria c'è l'obbligo di non divulgare nulla fino a quando le cose si concludono. Di sicuro non mi sentirete mai parlare di una trattativa solo per far calmare i tifosi ai quali dico solo che stiamo facendo le cose seriamente per poter cedere la società. Non dimentichiamo che la cessione della Fiorentina, di cui si parla tanto, è iniziata nel marzo dell'anno precedente. Non si può pensare che una trattativa di questo tipo si possa concludere in pochi giorni. Ma spero valga la pena spendere questo tempo per una trattativa che vada in porto. Le offerte però sono coperte dalla clausola di riservatezza. Se la trattativa non dovesse andare in porto ci sarà un comunicato".



Preziosi ha poi voluto fare una precisazione sull'eventuale nuovo proprietario: "Probabilmente è un fondo quello con cui noi stiamo parlando e i fondi entrano nel calcio solo per raddoppiare i propri investimenti. Non vi aspettate una persona che per passione entri nel calcio, nessuno si aspetti che un fondo lavori con cuore e passione. Non fatevi illusioni ma confermo che il fondo ha disponibilità”.