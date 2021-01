Retroscena e smentite. Il lungo romanzo che ormai da anni vede il Genoa alla ricerca di un nuovo proprietario si arricchisce di un nuovo capitolo, molto simile tuttavia a quelli precedenti.Nella giornata di ieri, grazie ad un articolo redatto da Calcio&Finanza, si era diffusa la voce di un, uno degli imprenditori più facoltosi della Superba, nonché genoano doc,. Secondo la testata il milionario ligure si starebbe muovendo per acquisire il club dalle mani di Enrico Preziosi allestendo una cordata di investitori nostrani e stranieri in grado di rilanciare le ambizioni del sodalizio più antico d'Italia. Una rivelazione che ovviamente ha subito scatenato la fantasia e la speranza dei tanti sostenitori rossoblù che del Joker non ne vogliono più sentire parlare.In serata, però, è arrivata per loro la doccia fredda.intervenuto sulle frequenze di Primocanale,infattiqualsiasi suo interesse per il club: "E' tutto il giorno che mi stanno bombardando di chiamate - ha spiegato l'imprenditore - ma. Queste voci sono assolutamente prive di fondamento".Sembra dunque sfumare l'ipotesi di un'imminente passaggio di consegne della società nelle mani di un soggetto che il popolo genoano non solo conosce ma che accoglierebbe a braccia aperte. D'altronde non è la prima volta che il nome di Messina viene accostato al Grifone. Ma, esattamente come accaduto in passato, anche questa volta il tutto sembra destinato a risolversi in una bolla di sapone.