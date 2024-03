Cessione Lecco, la cifra richiesta da Di Nunno

La cessione delpuò entrare nel vivo da un momento all'altro. Il rapporto tra la piazza eè ormai ai minimi termini e il patron del club ha da tempo anticipato l'uscita di scena, prevista per il termine della stagione.I lombardi attendono notizie da, imprenditore cinese interessato a rilevare il club, dopo il primo incontro andato in scena mercoledì.- Secondo quanto riferito da Il Giorno, Di Nunno ha fissato il prezzo per la cessione del Lecco:

- Per far fronte alle spese, Alex Lin sta valutando di mettere su una, così da poter acquistare il Lecco.- Oltre a Lin, per i lombardi è tornato alla ribalta anche il colosso, holding da 12 aziende nel mondo dell'acciaio provinciale con un fatturato di oltre 830 milioni di euro per quanto riguarda l'azienda con sede in città.