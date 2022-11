Come riportato da Mundo Deportivo, le voci sulla possibile cessione del Liverpool non mettono in dubbio le intenzioni di Jurgen Klopp. L'allenatore dei Reds ha infatti dichiarato: "Qualsiasi cosa succeda sono molto felice di come stiamo lavorando con la proprietà". Proseguendo, il tecnico tedesco ha aggiunto: "Se dovesse cambiare la proprietà, ovviamente rimarrei legato al mio impegno", allontanando la possibilità di lasciare il club.