Il Liverpool può gettarsi con forza sull'obiettivo Jude Bellingham. Il centrocampista inglese del Borussia Dortmund è un obiettivo dei Reds che potrebbero puntare su di lui come investimento per il futuro. Jurgen Klopp avrebbe concordato con la società il via libera per provare a mettere in piedi l'operazione. Lo riporta il Daily Mail.